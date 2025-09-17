Cosecha francesa de trigo blando registra un leve descenso de la proteína
LA NACION
PARÍS, 17 sep (Reuters) - El contenido medio de proteína de la cosecha francesa de trigo blando de este año alcanzó el 11,3%, ligeramente por debajo del 11,4% registrado en 2024, mientras que el peso medio de prueba subió a 78,6 kilos por hectolitro desde los 74,5 kilos del año pasado, según informó la oficina agrícola FranceAgriMer.
Los resultados finales de calidad de la cosecha también confirmaron las elevadas lecturas de los números de caída Hagberg, otra medida de la idoneidad del trigo para la molinería, dijo el miércoles FranceAgriMer al presentar una encuesta con el instituto de cultivos Arvalis.
(Reportaje de Gus Trompiz; Editado en español por Juana Casas)
LA NACION
