Cosecha récord: Anec eleva previsión de exportación de maíz de Brasil para 2025

SAO PAULO, 7 ago (Reuters) - Brasil exportará más maíz de lo previsto en 2025, según un informe de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec) publicado el jueves, que estimó envíos de 45 millones de toneladas este año, ante las reevaluaciones positivas para la segunda cosecha.

En su anterior previsión, la Anec había indicado 42 millones de toneladas. Incluso con el aumento de la proyección, se espera que el total exportado sea inferior al máximo histórico de 55,6 millones de toneladas alcanzado en 2023.

En 2025, el mercado mundial cuenta con una oferta más holgada, incluida una cosecha récord prevista en Estados Unidos.

Los volúmenes de exportación de maíz, como es habitual, deberían ser más fuertes en la segunda mitad del año. Hasta agosto, incluyendo los 7,58 millones de toneladas previstos para este mes, los envíos del año habrían totalizado 17,2 millones de toneladas.

Esto significa, según las cifras de Anec, que los envíos de septiembre a diciembre deberán sumar unos 7 millones de toneladas mensuales para que se alcance la previsión.

Las exportaciones de maíz de Brasil en agosto deberían superar este volumen, avanzando en torno a 1,1 millones de toneladas en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la proyección de Anec.

La asociación citó una previsión para la cosecha total de maíz de Brasil de 150 millones de toneladas en 2024/25, según una encuesta de Agroconsult.

Las exportaciones de soja, por su parte, se estimaron en 8,15 millones de toneladas este mes, frente a los 7,98 millones de un año antes.

Con este volumen, los envíos de la oleaginosa en términos interanuales hasta agosto ascenderían a 87,9 millones de toneladas, según cifras de Anec, que mantuvo su proyección para todo 2025 en 110 millones de toneladas, lo que supondría un récord, superando el total de 101,3 millones de toneladas de 2023.

El año pasado, Brasil exportó 97,3 millones de toneladas de soja.

Entre septiembre y diciembre, se espera que Brasil exporte otros 22 millones de toneladas de soja, según la proyección anual.

En cuanto a la harina de soja, se prevén envíos de 1,74 millones de toneladas, frente a los 2,10 millones del mismo mes del año pasado. Con las exportaciones estimadas para agosto, el total en lo que va de año rondaría los 15 millones de toneladas.

En todo el año pasado, Brasil exportó la cifra récord de 22,8 millones de toneladas de harina de soja. (Por Letícia Fucuchima, Isabel Teles y Roberto Samora. Editado en español por Javier Leira)