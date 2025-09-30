Cosecha soja argentina caería a 48,5 millones T, producción maíz subiría a 58 millones T: Bolsa Cereales Buenos Aires

30 sep (Reuters) - La producción de soja de Argentina caería a 48,5 millones de toneladas en el ciclo 2025/26, mientras que su cosecha de maíz treparía a 58 millones de toneladas en la misma temporada, dijo el martes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Las producciones de ambos cultivos en el ciclo previo fue de 50,3 millones de toneladas y de 49 millones de toneladas respectivamente, según la Bolsa.

A su vez, la entidad subió su estimación de cosecha de trigo 25/26 a 22 millones de toneladas y calculó la producción de girasol 25/26 del país en 5,8 millones de toneladas.

Argentina es un exportador mundial líder de alimentos. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)