Cosecha ucraniana de girasol 2025 se reducirá a 10,5 millones de toneladas, dice sindicato de productores

KIEV, 30 oct (Reuters) - La cosecha de semillas de girasol 2025 de Ucrania caería a 10,5 millones de toneladas métricas este año desde los 12 millones de 2024 debido al mal tiempo, dijo el jueves a Reuters el jefe del sindicato de productores de aceite vegetal Ukroliyaprom, Stepan Kapshuk.

Una menor cosecha conducirá a una menor producción de aceite de girasol, que se espera sea de 4,9 millones de toneladas en la temporada 2025/2026 frente a los 5,1 millones de la temporada 2024/2025, dijo.

La cosecha ucraniana de soja podría descender un 21%, a 5,2 millones de toneladas, mientras que la de colza podría disminuir alrededor de un 8%, a 3,3 millones de toneladas, señaló.

Ucrania es el mayor exportador mundial de aceite de girasol, con una cuota de mercado del 44%, según Kapshuk.

Agregó en una conferencia internacional en Kiev que Ucrania probablemente exportará 4,69 millones de toneladas de aceite de girasol en la nueva temporada hasta agosto de 2026, casi lo mismo que sus exportaciones en 2024/2025.

El analista ASAP Agri recortó su pronóstico para la cosecha de semillas de girasol de Ucrania en 2025 a 10,8 millones de toneladas desde 11,4 millones, diciendo que los rendimientos más bajos de lo esperado y las lluvias fueron las principales razones de la medida.

El principal sindicato ucraniano de agricultores, UAC, afirmó esta semana que la cosecha de semillas de girasol de 2025 podría caer a 9,5 millones de toneladas si persiste un tiempo lluvioso desfavorable para la recolección.

La semana pasada, el Ministerio de Economía dijo que los agricultores habían cosechado 7,84 millones de toneladas de girasol del 82,4% de la superficie sembrada, con un rendimiento promedio de 1,85 toneladas por hectárea. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)