Cosecha ucraniana de trigo de invierno no presenta problemas de cara al invierno, dice sindicato

KIEV, 2 dic (Reuters) - Ucrania casi ha completado la siembra de trigo de invierno para la cosecha 2026 y los cultivos entrarán en el invierno en buenas condiciones, dijo el martes el principal sindicato de agricultores, UAC.

El Gobierno informó esta semana que los agricultores habían sembrado 4,74 millones de hectáreas de trigo de invierno hasta el 1 de diciembre, es decir, el 99,3% de la superficie prevista.

"Hay suficiente humedad, las plantas entrarán en el invierno en condiciones normales y hasta ahora no se ha detectado ningún problema", dijo UAC en un informe semanal.

En los últimos años, Ucrania se ha enfrentado regularmente a la sequía durante la temporada de siembra de otoño.

Pero las favorables condiciones meteorológicas permiten al Gobierno prever una mayor producción de trigo el año que viene, que puede ascender a 24-25 millones de toneladas métricas desde los 23 millones de toneladas de 2025.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores europeos de trigo, y el trigo de invierno domina su producción del cereal.

El Gobierno también afirmó que no limitará las exportaciones de trigo en la temporada 2025/26, que va de julio a junio. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)