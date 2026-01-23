Cosmos: descubren el origen de las estrellas errantes azules después de 70 años

El estudio de la muestra más grande y completa jamás reunida, con más de 3.400 especímenes, demuestra que son el producto natural de la evolución de sistemas binarios que logran perdurar lo suficiente.

Los resultados se publican en la revista Nature Communications por un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Bolonia y el Instituto Nacional de Astrofísica.

Las estrellas rezagadas azules se descubrieron en 1953. Desde entonces, se ha generado un intenso debate sobre su origen, alimentado por dos hipótesis contrapuestas: por un lado, la idea de que podrían surgir de colisiones directas entre dos o más estrellas, y por otro, la posibilidad de que fueran el resultado de la evolución de sistemas estelares binarios.

Para resolver el enigma, los investigadores aprovecharon los datos de una campaña masiva de observación realizada con el Telescopio Espacial Hubble, que les permitió analizar 48 cúmulos estelares de la Vía Láctea en luz ultravioleta. Gracias a estas observaciones, fue posible compilar la muestra más grande y completa de estrellas rezagadas azules jamás reunida: más de 3.400 estrellas.

"Nuestro análisis muestra que las estrellas rezagadas azules son el producto natural de la evolución de los sistemas binarios que logran perdurar lo suficiente", afirma Francesco Ferraro, catedrático del Departamento de Física y Astronomía Augusto Righi de la Universidad de Bolonia, profesor asociado del INAF y autor principal del estudio. "el resultado es claro: el entorno decide qué estrellas pueden sobrevivir y evolucionar, y las estrellas rezagadas azules son testigos de estos procesos", añade el experto.

Al contrario de lo que cabría esperar, los investigadores observaron que el número de estrellas rezagadas azules no aumenta con el aumento de la densidad estelar, sino que disminuye.

Tanto es así que, en entornos menos concurridos, donde las colisiones estelares son más raras, los rezagados azules son más numerosos. Aún más significativo, se observa la misma tendencia en los sistemas binarios: en cúmulos muy densos, los sistemas binarios tienden a ser destruidos por interacciones gravitacionales, mientras que en los más tranquilos sobreviven y pueden evolucionar hasta convertirse en rezagados azules.

