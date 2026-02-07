Cosmos: Medusas y anillos galácticos, curiosidades en el archivo Hubble

El instrumento, desarrollado por dos investigadores de la ESA, examinó aproximadamente 100.000.000 de imágenes en poco más de dos días, encontrando la proverbial aguja cósmica en un pajar tan vasto como el universo.

El estudio, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, demuestra la utilidad de herramientas similares en el futuro para examinar la inmensa cantidad de datos producidos por misiones como Euclid, lanzada en 2023, o por instalaciones como el telescopio Vera Rubin, que recopilará aproximadamente 20 terabytes de datos cada noche.

David O'Ryan y Pablo Gómez han desarrollado una red neuronal: una herramienta basada en IA inspirada en el cerebro humano, que utiliza computadoras para procesar datos y buscar patrones. Su red neuronal, llamada Anses, fue la primera en examinar sistemáticamente el archivo del Hubble en busca de objetos inusuales e identificó más de 1300. De estos, más de 800 nunca antes se habían documentado.

La mayoría de las anomalías se deben a galaxias en proceso de fusión o que han adquirido formas inusuales. Muchas otras son lentes gravitacionales, es decir, galaxias que distorsionan y amplifican la luz proveniente de lo que se encuentra detrás de ellas.

También hay varios objetos raros, como galaxias medusas y discos planetarios en proceso de formación. Sin embargo, entre los descubrimientos más fascinantes se encuentran, sin duda, las docenas de objetos que desafían toda clasificación y, por lo tanto, permanecen misteriosos. (ANSA).