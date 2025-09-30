Costa acoge el plan de Trump para Gaza y valora la respuesta positiva de Netanyahu

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dado la bienvenida al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza propuesto este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y se ha mostrado optimista ante la "respuesta positiva" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a una propuesta que ha considerado como una "oportunidad real" para terminar con el conflicto en el enclave palestino.

"Acojo con satisfacción el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y me alienta la respuesta positiva del primer ministro Netanyahu. Todas las partes deben aprovechar este momento para dar una oportunidad real a la paz", ha declarado en su cuenta de la red social X, donde ha vuelto a defender que la solución dos Estados es la "única viable para una paz justa y duradera" en la región.

El portugués ha reiterado asimismo que lo que enfrentan los palestinos de Gaza "es intolerable" y en este sentido ha apelado al fin de las "hostilidades" y a la liberación "inmediata" de "todos" los rehenes.

"Los pueblos israelí y palestino merecen vivir juntos, en paz y seguridad, libres de violencia y terrorismo", ha señalado.

También ha valorado positivamente el plan "de paz" de Trump la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, si bien ella ha insistido en que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acepte la iniciativa de la Casa Blanca porque, ha opinado, "las armas podrían callar, los rehenes podrían volver a casa, el sufrimiento podría terminar, se podría enviar más ayuda a los necesitados (y) se evitarían los desplazamientos masivos".

La italiana ha subrayado en la misma plataforma que el acuerdo "podría dar seguridad a Israel, ofrecer a los palestinos una perspectiva real para sus legítimas aspiraciones de autodeterminación y creación de un Estado, y dar esperanza a toda la región", aludiendo a que éste impediría a Hamás "desempeñar ningún papel en el futuro gobierno" de la Franja de Gaza.

"Este es un momento crucial que puede poner fin por fin al ciclo intergeneracional de derramamiento de sangre, terror y violencia. Existe una alternativa clara a la guerra perpetua. Hay que aprovecharla", ha concluido.

El presidente estadounidense ha presentado un plan que prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en un plazo de 72 horas e incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado 'Junta de la Paz' a presidir por el propio Trump.

Además, una 'Fuerza Internacional de Estabilización' controlaría el enclave palestino y se encargaría del desarme de la milicia palestina.

A cambio, Israel liberaría a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1700 palestinos de Gaza detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023, "incluidas todas las mujeres y los niños detenidos en ese contexto".

Tras aceptar el acuerdo, se reanudaría la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza conforme a los términos del acuerdo del 19 de enero y sería gestionada por la ONU y sus agencias, la Cruz Roja y "otras organizaciones internacionales no vinculadas en forma alguna con ninguna de las partes".