Costa de Marfil golea a Burkina y se cita con Egipto en la Copa de África

Costa de Marfil, vigente campeona, se clasificó para los cuartos de final de la Copa de África tras imponerse con facilidad 3-0 a Burkina Faso este martes en Marrakech.

Los Elefantes se medirán a Egipto, liderado por Mohamed Salah, el sábado en Agadir.

Todos los aspirantes al título se darán cita en un cuadro de cuartos con duelos muy atractivos.

Además del Costa de Marfil-Egipto, la anfitriona Marruecos se enfrentará a Camerún, Nigeria a Argelia y Mali a Senegal.

En Agadir, Amad Diallo abrió el marcador tras una acción colectiva (20').

Yan Diomandé amplió la cuenta pasada la media hora de juego, perfectamente habilitado por Diallo, sin dar opción a Hervé Koffi, el sólido guardameta burkinés (32').

Luego Bazoumana Touré, al contragolpe y en solitario, redondeó el triunfo marfileño en el tramo final (87').

La única nota negativa para los jugadores dirigidos por Emerse Faé fue que ante Egipto tendrán que prescindir de Christ Inao Oulai, de solo 19 años, su metrónomo en el mediocampo y sancionado por acumulación de tarjetas.