Costa de Marfil le gana el grupo a Camerún y Argelia sigue imparable en la Copa África

Costa de Marfil, vigente campeona, superó el miércoles a Camerún en el primer puesto de su grupo, luego de que Argelia mantuviera su récord perfecto al cierre de la fase de grupo de la Copa Africana de Naciones.

Costa de Marfil y los Leones Indomables de Camerún llegaron a sus últimos partidos del Grupo F con récords idénticos, lo que dejaba abierta la posibilidad de un sorteo para determinar sus posiciones finales.

Sin embargo, al final, los marfileños terminaron líderes del Grupo F tras remontar dos goles en contra para vencer a Gabón, ya eliminado, por 3-2, mientras que Camerún derrotó a Mozambique por 2-1.

Ambos equipos terminaron con siete puntos; Mozambique con tres y Gabón con uno.

Mozambique clasificó a octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

Una oleada de júbilo inundó el Gran Estadio de Marrakech cuando Bazoumana Touré marcó de cabeza el tercer gol de Costa de Marfil, dando a los Elefantes la ventaja por primera vez en el partido, que terminó 3-2.

Con el objetivo de convertirse en la primera nación desde Egipto en 2010 en revalidar el título de la Copa Africana de Naciones, ahora se enfrentarán a Burkina Faso en octavos de final en Marrakech el próximo martes.

En Agadir, un golazo de Geny Catamo adelantó a Mozambique a mediados de la primera parte, pero Camerún igualó antes de la media hora.

Un soberbio gol en el minuto 55 del joven delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane, dio la victoria a Camerún.

El segundo puesto del grupo significa que los cameruneses, pentacampeones de África, se enfrentarán a Sudáfrica en octavos de final en Rabat el domingo.

El anfitrión Marruecos o la selección de Tanzania se enfrentarán al ganador de esa eliminatoria en cuartos de final.

Por su parte, Mozambique, que clasifica a la fase eliminatoria por primera vez, jugará contra Nigeria.

- Sudán cae ante Burkina Faso -

Argelia, dos veces campeona, completó la fase de grupos con un récord perfecto al vencer a Guinea Ecuatorial por 3-1 en Rabat y terminó con nueve puntos en tres partidos del Grupo E.

Con Argelia ya clasificada como primera de grupo y Guinea Ecuatorial eliminada, nada dependía del resultado del partido en la capital marroquí.

Argelia se enfrentará en octavos el martes a la República Democrática del Congo, mientras que los marfileños recibirán a una Burkina Faso que terminó segunda tras su victoria sobre Sudán por 2-0 en Casablanca.

El tempranero gol de Lassina Traoré adelantó a Burkina Faso en el Estadio Mohammed V, antes de que Algozoli Nooh fallara un penalti para Sudán.

Arsène Kouassi, del Lorient de la Ligue 1 francesa, selló la victoria de Burkina Faso en los últimos minutos.

Sudán terminó tercero y alcanzó la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones por segunda vez desde que ganó el trofeo en 1970. Se enfrentarán al muy esperado Senegal en octavos de final en Tánger el sábado.