Costa de Marfil y Camerún remontan en Copa Africana, Sudán avanza pese a derrota y guerra en casa

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Bazoumana Touré anotó en el tiempo de descuento para que el campeón defensor, Costa de Marfil, se recuperara de una desventaja de dos goles y venciera 3-2 a Gabón el miércoles en la Copa Africana de Naciones

El marfileño Christopher Opéri envió un centro para que Touré rematara de cabeza el gol de la victoria, completando una remontada dramática que permitió a “Los Elefantes” terminar como líderes del Grupo F, apenas por encima de Camerún, gracias a haber anotado un gol más que los “Leones Indomables”

Camerún, cinco veces ganador del torneo, también remontó para vencer 2-1 a Mozambique en el otro juego del grupo. Tanto Costa de Marfil como Camerún terminaron con 7 puntos y una diferencia de goles de +2, pero los marfileños anotaron cinco goles frente a los cuatro de los cameruneses. Mozambique también avanzó a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros lugares, mientras que Gabón ya estaba eliminado tras iniciar con dos derrotas

Caído pero no fuera

A pesar de una derrota por 2-0 ante Burkina Faso en su último partido de grupo, Sudán puede esperar con optimismo la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones tras clasificarse como uno de los mejores terceros lugares

Ambos equipos ya tenían asegurado su avance antes de su partido del Grupo E el miércoles. Sudán progresó a pesar de la complicación de jugar todos sus partidos de clasificación fuera de casa, ya que el país enfrenta una brutal guerra y crisis humanitaria

Burkina Faso tuvo un mejor comienzo y los Potros tomaron la delantera a través de Lassina Traoré en el minuto 16

Sudán tuvo una gran oportunidad de igualar cuando el portero burkinés Hervé Koffi derribó a Al Gozoli Nooh en el área de penalti, pero Nooh falló el penal

Los aficionados sudaneses, que eran mayoría en el estadio Stade Mohammed V, intentaron animar al equipo. Yasir Mozamil estuvo cerca, y Amar Abdallah desperdició otra buena oportunidad para Sudán

Arsène Kouassi selló la victoria de los Potros con un gol tardío mientras Burkina Faso terminó segundo en el grupo

Victoria de Argelia

Argelia, ya asegurada de encabezar el grupo, se despidió antes de su encuentro de octavos de final con Congo con una victoria por 3-1 sobre Guinea Ecuatorial, que terminó con tres derrotas

Zineddine Belaid, Fares Chaibi e Ibrahim Maza anotaron en la primera mitad para Argelia

El veterano delantero Emilio Nsue, jugando por primera vez legalmente en la Copa Africana, anotó un brillante gol de consolación para el Trueno Nacional en la segunda mitad. Nsue, de 35 años, fue el máximo goleador en la última edición, pero la FIFA en 2024 dictaminó que nunca fue elegible durante sus 11 años jugando para Guinea Ecuatorial. Finalmente fue autorizado para jugar en marzo de este año

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes