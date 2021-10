Costa descarta dimitir como primer ministro de Portugal pese a la falta de apoyo a sus presupuestos

Arranca en el Parlamento portugués el debate que definirá el futuro del Gobierno socialista

MADRID, 26 Oct. 2021 (Europa Press) -

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha descartado dimitir en el arranque este martes del debate parlamentario sobre los presupuestos generales de 2022, que encaran su votación definitiva sin garantías suficientes para el Gobierno y bajo la sombra de unas posibles elecciones anticipadas.

Ante la Asamblea de la República, Costa ha defendido los presupuestos y, en particular, medidas como el aumento del salario mínimo. Según el primer ministro, el Gobierno ya da por hecho que a finales de 2022 Portugal se habrá recuperado "totalmente" de "la mayor crisis económica de la historia", con un crecimiento del PIB para el próximo ejercicio que rondaría el 5,5 por ciento.

Pese a la presión de la oposición, el líder socialista ha dejado claro que no dimitirá por propia voluntad. "Mi deber es no dar la espalda en un momento de dificultad", ha esgrimido, defendiendo que corresponde al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, disolver en un momento dado la Asamblea de la República.

Costa ha respondido a las críticas de los conservadores, encabezados por Rui Rio, pero también de sus posibles socios de izquierdas, ante los que ha querido negar que haya habido "chantajes" o "ultimátums" para lograr su apoyo. El Gobierno, ha añadido, no quiere elecciones, en contra de lo que han sugerido algunas voces.

A falta de ver cómo evoluciona el pleno y de posibles cambios de última hora, el Partido Socialista cuenta solo con 108 apoyos --los suyos propios--, insuficientes frente a los 117 votos en contra y las cinco abstenciones. Entre quienes han adelantado su rechazo en la votación que tendrá lugar el miércoles están el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista, imprescindibles para evitar la caída del Gobierno.

La líder del Bloque, Catarina Martins, ha acusado este martes al Ejecutivo de no aceptar ninguna de sus propuestas y de no ofrecer ninguna solución de consenso para evitar una crisis política de primer nivel, en la medida en que el rechazo presupuestario derivaría en elecciones anticipadas --no están previstas hasta 2023--.

Costa, entretanto, ha evitado hacer declaraciones previas al debate. El Consejo de Ministros del lunes concluyó sin grandes anuncios y con especulaciones en torno a la futura 'hoja de ruta'. Según fuentes citadas por el diario 'Publico', el Ejecutivo se prepara ya para el adelanto electoral y lo encara incluso con optimismo.

El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha adelantado que está listo para cualquier eventualidad, incluida la disolución anticipada del Parlamento, que podría llegar esta misma semana. Las elecciones, si se agilizan los trámites, tendrían lugar en el mes de enero, según la cadena pública RTP.