Costa dice que la UE debe estar a la altura de las expectativas generadas en Moldavia y acelerar su adhesión

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha calificado de "buena noticia" que los moldavos se hayan decantado por el partido proeuropeo en las elecciones parlamentarias de este domingo pero ha advertido de que ahora le corresponde a la UE "estar a la altura" y acelerar su proceso de adhesión.

En declaraciones en Madrid tras recibir el premio Fórum Europa 2025, Costa ha resaltado que pese a las "tentativas de injerencia" por parte de Rusia, los moldavos han optado de forma clara por "seguir el camino de la integración europea de Moldavia".

"Creo que es una gran noticia para Europa, pero también una gran responsabilidad, porque significa que ahora Europa tiene que estar a la altura de las expectativas que creó y acelerar este proceso de adhesión", ha advertido. Moldavia es país candidato de la UE desde 2022.

En opinión de Costa, la "mejor inversión geopolítica" que puede hacer hoy en día la UE es "acelerar los procesos de adhesión de Ucrania", que ha reconocido que es más complicado pero en algún momento llegará la paz, Moldavia y los Balcanes Occidentales ya que "eso nos permite ampliar nuestras fronteras y ampliar el espacio político y económico, consolidando la gran Europa que todos ambicionamos".

MASACRE EN GAZA

Por otra parte, preguntado por qué espera de la reunión que mantendrán este lunes en la Casa Blanca el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el político luso ha señalado que "lo que toda la humanidad espera es que esta barbarie y esta masacre que ocurre en Gaza acabe de una vez por todas".

En su opinión, es "absolutamente intolerable" lo que Netanyahu está haciendo en Gaza en pleno siglo XXI, al tiempo que ha dejado claro que no se puede confundir al Gobierno israelí con el pueblo israelí y mucho menos con la comunidad judía en su conjunto.

En cuanto a las reticencias entre algunos socios, en particular Alemania, para adoptar un paquete de sanciones contra Israel, Costa se ha mostrado confiado en que "vamos a encontrar un punto de entendimiento" y ha puesto en valor la evolución que ha tenido la postura del Gobierno alemán en el último año, imponiendo por ejemplo el embargo de armas a Israel.