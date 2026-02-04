Costa en PhotoANSA, "la defensa es la clave para el futuro de Europa"

(di Valentina Brini) (ANSA) - BRUSELAS, 04 FEB - Las decisiones estratégicas de Europa, la relación con Donald Trump, la guerra en Ucrania y el papel de quienes narran la realidad. PhotoANSA 2025 ha llegado a Bruselas, y en el Instituto Italiano de Cultura, el volumen que recopila las imágenes más significativas del año anterior ha servido como lente para analizar el presente y el futuro de la Unión Europea.

El director de ANSA, Luigi Contu, lideró el debate, guiando al público a través de los grandes temas de actualidad del continente.

En el escenario, se sucedieron el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto; la exdirectora general de Médicos Sin Fronteras, Meinie Nicolai; y el subsecretario de la Presidencia del Consejo con delegación en Información y Editorial, Alberto Barachini.

Se dieron la bienvenida institucionales de Pierre Di Toro, director del Instituto Italiano de Cultura de Bruselas, la embajadora de Italia en Bélgica, Federica Favi; el representante permanente de Italia ante la UE, Vincenzo Celeste; y el representante permanente de Italia en el Consejo Atlántico, Alessandro Azzoni.

El 2025 fue un año de desafíos para la Unión, así como un período que redefinió su ámbito de acción.

"Está claro que una defensa europea más fuerte es esencial para preservar las relaciones transatlánticas", enfatizó Costa, haciendo hincapié en el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Su posición ha contribuido a que surja un consenso común en Europa", observó el presidente del Consejo Europeo, convencido de que la UE no necesita "27 grandes ejércitos", sino "27 Estados miembros que contribuyan a una defensa común", priorizando la complementariedad, la estandarización y la interoperabilidad.

El apoyo a Kiev sigue siendo, según el ex primer ministro portugués, un límite inquebrantable. A pesar de la falta de apoyo pleno de Washington, Europa ha demostrado su capacidad de resistencia, lo cual se confirmó en diciembre con la decisión histórica de los líderes de la UE sobre un préstamo de 90 mil millones de euros para Kiev.

"La elección de Trump es un elemento de gran cambio", pero el vínculo transatlántico sigue siendo "fundamental", apuntó Fitto, centrándose en el nudo de los recursos.

"Si decimos que queremos implementar un gran plan de inversiones, también debemos decir cómo financiarlo. De lo contrario, el razonamiento es incompleto", advirtió el responsable de la política de cohesión comunitaria, no excluyendo que el tema de la deuda común y un posible nuevo plan de recuperación puedan volver a la mesa de los líderes.

"Con los conflictos en curso, la UE fue sometida a una prueba de estrés sin precedentes", pero, según el análisis del embajador Celeste, ha sabido confirmar "su capacidad de ser un actor positivo en el escenario global, capaz de actuar de manera asertiva y constructiva a través del diálogo y el debate".

El dossier de seguridad común permeó todo el debate, ampliándose más allá de la dimensión militar.

"Hoy en día, hablar de seguridad va más allá de la seguridad dura. No se trata solo de defensa o guerra, sino de proteger lo que somos y representamos", destacó Azzoni, observando que "en este contexto, los periodistas y fotógrafos se convierten en parte integral de la seguridad colectiva". Por este motivo, el embajador anunció su compromiso de llevar una exposición con las fotografías de ANSA a la sede de la Alianza para resaltar la contribución italiana a la seguridad internacional.

El papel de la información y de las agencias de noticias, subrayó De Alessandri, representa "un bastión contra la desinformación y las noticias falsas en proliferación" y se enfrenta al reto de la inteligencia artificial, "una revolución que afectará no solo nuestras vidas, sino también nuestra profesión".

Un concepto que fue reafirmado por Costa: "En este momento, la prensa es más importante que nunca. En la era de las redes sociales, los periodistas son una red de seguridad. Están en la trinchera contra las noticias falsas", enfatizó el portugués, encontrando plena sintonía con Barachini.

"La fotografía narra un pequeño trozo de verdad y, si es certificada por una agencia como ANSA, que también tiene una política sobre el uso de inteligencia artificial, representa realmente una nueva frontera del periodismo", subrayó el subsecretario de Editorial, marcando la misión de "devolver la confianza a los ciudadanos en lo que ven, oyen y leen". (ANSA).