Costa Rica: 54.000 descargas atmosféricas en una semana
Del 18 al 24 de agosto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La región de mayor actividad en la semana del 18 al 24 de agosto fue el Pacífico Norte, con 29.510 fenómenos meteorológicos de este tipo, seguida por la Zona Norte, con 9231.
Antes, una tormenta eléctrica registrada el 12 de agosto dejó cerca de 10.000 descargas eléctricas, lo que supone más del doble de rayos que la media diaria para esta época en Costa Rica, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Esta actividad se debió a la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país y a la interacción de este con fenómenos meteorológicos de alto nivel en la atmósfera, explican los expertos. (ANSA).
