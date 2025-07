Costa Rica: Agenda Informativa de Europa Press para este viernes 11 de julio (y 2)

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el viernes 11 de julio, agrupada en las secciones de Sociedad, Salud y Cultura: SOCIEDAD -- 9.30 horas: En Ginebra (Suiza), el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el viceministro de Economía, Industria y Consumo de Costa Rica, Marco Arroyo Flores. Palais des Nations; a las 11.00 horas, atiende a los medios; a las 11.30 horas, se reúne con la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif; y a las 15.00 horas, participa en la clausura de la 9ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor. Palais des Nations (Av. de la Paix, 14). -- 10.30 horas: En Madrid, la Reina Letizia visita las instalaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (Avda. Reyes Católicos, 4). SALUD -- 09.30 horas: En Madrid, encuentro Informativo de Europa Press 'Nuevos modelos de colaboración. Sinergias entre la sanidad pública y privada", con Novo Nordisk. En el Auditorio Meeting Place (C/ de Orense, 34). NOTA.- Se puede seguir en el enlace https://www.europapress.es/desayunos/encuentros-informativos/nuevos-m odelos-colaboracion-sinergias-sanidad-publica-privada-1358.html. -- 09.30 horas: En Madrid, desayuno informativo para presentar la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, sede la Fundación de Investigación Sanitas Hospitales. En el Hospital Blua Sanitas Valdebebas (C/ de Gustavo Pérez Puig, 66). -- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública en Castilla y León. Ministerio (Paseo del Prado, 18). CULTURA -- 11.00 horas: En Madrid, el Festival de San Sebastián presenta una selección del cine español que participará en la 73ª edición. En la Academia de Cine (C/ Zurbano, 3). CURSOS DE VERANO EN EL ESCORIAL -- 10.30 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, habla sobre 'La Unión Europea ante un mundo fragmentado', en el curso Aportaciones de España a la Unión Europea desde la firma del Tratado de 12 Junio de 1985. Hotel Victoria, sala Lepanto (C/ Juan de Toledo, 4). -- 12.00 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, clausura el curso Oportunidades y amenazas de la inteligencia artificial (IA) en la Policía Nacional. Hotel Victoria, sala Monasterio (C/ Juan de Toledo, 4). -- 12.30 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la secreteria general de UGT Madrid, Susan Huertas, clausuran el curso 'IA y tecnología al servicio del empleo'. Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo, aula 1 (C/ Las Pozas, 3). -- 13:00 horas: En San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "Aportaciones de España a la Unión Europea desde la firma del Tratado de 12 de Junio de 1985", con la ponencia "La interacción de España con la UE: El Papel de España en el Futuro de la PAC". A las 12:45 horas, atiende a los medios. A las 13:30 horas, clausura el curso. Hotel EXE Victoria Palace (C. Juan de Toledo, 4).