Costa Rica anuncia al argentino Fernando Batista como su nuevo DT

El argentino Fernando Batista fue nombrado como nuevo director técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, informó este sábado la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Batista, de 55 años, llega a la selección del país centroamericano luego que el mexicano Miguel "Piojo" Herrera fuera despedido en noviembre tras no conseguir un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

"La FCRF se complace en anunciar la llegada de Fernando Batista como nuevo director técnico de la selección mayor de Costa Rica", aseguró el ente federativo en la red social X.

El timonel argentino tiene una "amplia trayectoria" en procesos juveniles y de selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina, y logró la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recordó la FCRF en un comunicado.

Como jugador, Batista tuvo una carrera profesional como defensor, y surgió de las divisiones menores de Argentinos Juniors.

También militó en San Lorenzo, equipo con el que se coronó campeón de la primera división argentina en 1995.

Al tomar las riendas de La Sele, aportará "su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF", precisó el comunicado.