Costa Rica aprueba ingreso de 195 barcos de guerra estadounidenses

La autorización, aprobada por la Asamblea Legislativa, forma parte del acuerdo bilateral de patrullaje marítimo vigente desde 1999.

Las embarcaciones operarán en la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe y áreas circundantes.

Las naves transportarán 1.092 oficiales, 6.341 tripulantes enlistados y 153 oficiales científicos, además de aeronaves y helicópteros.

La líder del partido Frente Amplio, Rocío Alfaro, que votó en contra, consideró que el despliegue excede a una operación orientada a la lucha contra el narcotráfico y dijo que se trata de embarcaciones con armamento de guerra.

Costa Rica carece de marina y depende de la ayuda internacional para patrullar sus costas.

Hasta el 31 de octubre de este año, las operaciones conjuntas con Costa Rica permitieron la incautación de 19 embarcaciones, la detención de 59 personas sospechosas de tráfico de drogas, así como el decomiso de más de 26 toneladas de cocaína y más de 27.000 libras de marihuana, según la Embajada de Estados Unidos. (ANSA).