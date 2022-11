Costa Rica avista a España en partido que vale oro en Qatar

DOHA, Qatar (AP) — Previo al Mundial de 2006 en Alemania, el técnico Luis Fernando Suárez recibió un consejo de su colega Carlos Salvador Bilardo que no olvida y que constantemente les recuerda a los jugadores de Costa Rica: el primer partido de una Copa del Mundo vale oro.

Para poder llevarse esa valiosa recompensa, Suárez y los costarricenses tendrán que salir adelante ante España, una de las candidatas al título cuando midan fuerzas el próximo miércoles por el Grupo E del Mundial de Qatar.

“Yo me acuerdo de un consejo que me dio Carlos Bilardo antes de ese Mundial del 2006, me dijo que el primer partido de un Mundial vale oro y así lo considero desde entonces y es algo que le he dicho a los jugadores cada vez que hablo con ellos”, dijo Suárez en rueda de prensa.

Costa Rica realizó el sábado su primer entrenamiento en Qatar, con Suárez buscando terminar la puesta a punto para ese crucial encuentro.

“Este es el primer entrenamiento en Qatar, pero no es el primer entrenamiento pensando en España ya llevamos muchos trabajos en la parte táctica asemejando lo que hace España”, dijo Suárez, quien estará dirigiendo en su tercera Copa del Mundo.

En su primera experiencia mundialista, en Alemania 2006, el estratega colombiano condujo a Ecuador a los octavos de final. También logró clasificar a Honduras a Brasil 2014, sin poder sobrevivir la fase de grupos.

Suárez dirige a Costa Rica desde inicios del año pasado y logró la clasificación a la Copa del Mundo luego de quedar cuarto en la CONCACAF y tras disputar un repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda.

“España tiene todo nuestro respeto, pero Costa Rica no es el mismo equipo que jugó ante Nueva Zelanda”, advirtió Suárez. “El grupo está bien, con disposición, animado y fuerte, tengo buenas sensaciones. Queremos que ellos se sientan incómodos con nuestras condiciones”.

El mensaje del entrenador sobre la importante de primer partido ha permeado entre el grupo de jugadores que es un hibrido entre los consagrados que jugaron en la éptica marcha de los Ticos a los cuartos de final en Brasil 2014 y un puñado de jóvenes que son la sangre nueva.

“Es determinante el primer partido en torneos cortos y es lo mismo para los 32 equipos”, dijo el zaguero Francisco Calvo. “El primero dictamina muchas cosas, luego tienes dos oportunidades más, pero vamos a concentrarnos en el primer partido”.

Después de medirse a España, Costa Rica chocará con Japón y cerrará la primera fase ante Alemania.

“Es un torneo de tres partidos, de nueve puntos y si dejas tres en el primero te complicas bastante. Nosotros tenemos la idea clara de avanzar y para eso hay que quedarse con los tres puntos ahora”, dijo el volante Daniel Chacón.

“Es un escenario de Mundial ante una potencia, pero la mentalidad es ganar. Hay variables en los partidos, pero estamos claros de lo que queremos lograr”, agregó.

Supone un grupo complicado para los costarricenses, que ya en el pasado han llegado desfavorecidos a mundiales para luego sorprender — en Brasil sobrevivieron en una llave que tenía a Italia, Inglaterra y Uruguay. No quieren que sea distinto en esta oportunidad.

“Ser campeones del mundo es el objetivo del grupo, tenemos el derecho de otros", dijo Calvo. "Si lo dice un brasileño, un argentino o un francés está bien, pero lo dice un tico y la gente se asusta,. Pero hay que trabajar para lograr ese objetivo”, añadió Calvo.

Antes de pensar en eso, tendrán que lidiar con España.

AP