Costa Rica: Beni Rubido sustituye a Patricia González como máximo responsable deportivo del Atlético de Madrid Femenino

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exseleccionador nacional de la selección femenina de Costa Rica Beni Rubido es desde este martes el nuevo director de fútbol profesional del Atlético de Madrid Femenino y releva a Patricia González, que abandona su cargo de directora deportiva del primer equipo femenino tras alcanzar un acuerdo con el club.

"Beni Rubido será el nuevo director de Fútbol Profesional Femenino del Atlético de Madrid. El coruñés se convertirá en el máximo responsable del primer equipo femenino y del Atlético de Madrid B Femenino a partir del 1 de noviembre", anunció el conjunto 'colchonero' en un comunicado.

Rubido cuenta con una amplia experiencia profesional en el mundo del fútbol en diferentes ámbitos. Hasta ahora desempeñaba el cargo de seleccionador femenino de Costa Rica, y anteriormente se había iniciado en los banquillos como asistente en el Madrid CFF. Posteriormente dirigió a la selección madrileña y fue seleccionador femenino de la República Dominicana. Además, tiene experiencia como gestor de talentos en el Racing de Ferrol, donde fue director de su academia, y en la FIFA, ocupando varios cargos en fútbol de formación.

El anuncio de la incorporación del técnico gallego se produjo después de hacerse oficial la salida de Patricia González "tras alcanzar un acuerdo con el club". La española se incorporó al club en enero de 2024 procedente de la FIFA, donde había desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en las áreas de alto rendimiento y fútbol femenino. Durante su etapa como directora deportiva del Atlético de Madrid Femenino contribuyó al "crecimiento del equipo", marcando una línea de trabajo a la que el club desea dar continuidad en esta nueva etapa. En sus dos temporadas al frente del primer equipo femenino del Atlético de Madrid logró la clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones, consiguiendo esta temporada el pase a la nueva Fase Liga.

La madrileña dio las "gracias de corazón" al club por su "confianza", a la directiva, al 'staff' y a cada jugadora con la que compartió esta etapa de su vida. "Han sido dos años increíbles y me voy orgullosa de lo que hemos logrado juntos. El club está en un gran momento y le espera un futuro brillante", expresó Patricia González en su despedida del club, que le agradece "su compromiso" y le desea "la mejor de las suertes" en su próxima aventura profesional.