Costa Rica: Bill Cosby se despide de Malcolm-Jamal Warner, su "muy querido" hijo en la televisión

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Malcolm-Jamal Warner, conocido por su papel de Theo Huxtable en La hora de Bill Cosby (The Cosby Show), ha muerto a los 54 años ahogado mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Costa Rica. Bill Cosby ha recordado cómo era el actor que encarnó a su hijo durante las ocho temporadas que duró la serie, emitida entre 1984 y 1992. "Nunca le dio miedo ir a su habitación y estudiar", le relató Cosby a CBS News recordando cómo era Warner cuando, con apenas 14 años, inició el rodaje de La hora de Bill Cosby en 1984. "Se sabía todos sus diálogos y se sentía cómodo incluso con las dificultades propias de la adolescencia", añadió el actor y cómico protagonista de la popular telecomedia, un éxito rutilante que luego quedó empañado por los delitos de abusos sexuales y violación por los que fue condenado el propio Cosby. Cabe destacar que Theo Huxtable, a quien interpretaba Warner, estaba basado en el propio hijo de Cosby, Ennis, quien en 1997 fue asesinado durante un intento de robo fallido. Según Cosby, habló con Warner hacía tan solo tres meses. "Hablamos de algo de lo que él estaba muy orgulloso: había ofrecido un concierto en Minnesota con una orquesta sinfónica y había escrito una pieza; se sentía muy satisfecho con lo que había hecho y expresado, y trataba sobre la vida en América", explicó el cómico, quien además comunicó el fallecimiento de su hijo televisivo a Phylicia Rashad, la matriarca del clan Huxtable en La hora de Bill Cosby. "Nos dimos un mutuo abrazo telefónico", añadió Cosby sobre la pérdida que ha supuesto para ambos la muerte de Warner. Geoffrey Owens, quien interpretó a Elvin Tibideaux en La hora de Bill Cosby, también ha querido dedicarle un último adiós a su compañero de reparto. "Esta tragedia casi me deja sin palabras. Malcolm era un hombre encantador; un alma buena y amable", expresó en declaraciones a ABC News. "Le respetaba por muchas razones, incluyendo el hecho de que adoraba la creatividad. Tenía la mente de un actor y el corazón de un músico. Era generoso; hace mucho tiempo hice una obra de teatro y le pedí que participase, y él estuvo ahí. Mi corazón está con su familia", añadió Owens. Asimismo, otras celebridades de Hollywood también han querido rendirle a Warner un último y emotivo adiós tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Morris Chestnut (Rosewood) se despidió del actor -con quien coincidió en el drama médico The Resident- a través de su cuenta de Instagram. "Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner. Trabajar junto a él en The Resident fue un honor. Le dio mucha profundidad, calidez y sabiduría a cada escena y conversación. Uno de los más amables en el sector. Descansa en paz, hermano. Tu legado sigue vivo", escribió Chesnut acompañando su publicación de varias escenas en la serie. "Te quiero, Malcolm. Primero te conocí como Theo, como el resto del mundo, y luego fuiste mi primer esposo en la televisión. Mi corazón está muy, muy triste. Qué gran actor y amigo fuiste: cálido, amable, presente, considerado, profundo, divertido, elegante. Hiciste del mundo un lugar más luminoso. Le mando mucho amor a tu familia. Siento profundamente esta pérdida inimaginable", escribió en Instagram la actriz Tracee Ellis Ross, quien interpretó junto a Warner a su mujer en la serie Reed Between the Lines. "Cuando un alma especial como @malcolmjamalwar nos deja demasiado pronto, las palabras no alcanzan para describir un dolor inimaginable", escribió en Instagram Angela Bassett, quien coincidió con Warner en la serie 9-1-1. "Malcolm. Solo fueron unos ocho días los que tuve la oportunidad de estar y trabajar contigo en el set, pero fuiste un amigo. Eras auténtico. Hablabas de tu esposa e hija, de tu música, de tu poesía. Hablamos sobre mi hijo y algunas situaciones complicadas por las que estaba pasando... fuiste una inspiración. Me animaste a seguir dirigiendo. A seguir desafiándome", expresó la actriz Ashley Jones, quien trabajó con Warner en The Resident. "Dios mío, hablamos hace apenas unos días. Me estabas felicitando por mi trabajo en @grotesqueriefx y conversamos sobre lo felices que estábamos con nuestros matrimonios. Maldita sea, amigo. Fuiste una pieza central en La hora de Bill Cosby. ¡Todos amábamos a Theo! Nunca te olvidaremos. Te echamos de menos. Descansa en paz", expresó Niecy Nash en una foto junto a Warner. "Me enseñó mucho sobre las diferentes vías y oportunidades que uno puede tener en esta industria. Ser un actor infantil en un set de adultos puede abrirte muchas puertas para seguir sin depender de tu rostro infantil (o tu voz, en nuestro caso, trabajando juntos)", recordó con cariño Danny Tamberelli sobre Warner en una extensa publicación de Instagram. "Cookie y yo estamos tristes por la pérdida de nuestro querido amigo Malcolm-Jamal Warner. Los dos éramos grandes fans del éxito de La hora de Bill Cosby y seguimos su trayectoria en series como Malcolm y Eddie y The Resident. Cada vez que me encontraba con Malcolm, teníamos conversaciones profundas y divertidas sobre baloncesto, la vida y los negocios. Le echaremos mucho de menos", escribió la exestrella de Los Ángeles Lakers Magic Johnson en X. "Sin palabras con esta... Descansa en paz, hermano", escribió quebrado de dolor Jamie Foxx. La comediante Loni Love también le dedicó un sentido adiós a Malcolm-Jamal Warner en su Instagram, recordando cómo era el intérprete. "Me entristece profundamente enterarme del prematuro fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner", expresó en su cuenta de X Marlee Matlin, quien recuerda la amabilidad que definía al actor. "Descansa en paz, Malcolm-Jamal Warner. Gracias por ser una parte importante de nuestra compartida historia televisiva. Te echaremos de menos", escribió la cantante Beyoncé en su web oficial. "Pasé tiempo trabajando con Malcolm en una película en Australia y fue la persona más amable y cariñosa. Tengo el corazón encogido y envío mucho amor a la familia de @malcolmjamalwar", expresó Kate Hudson en sus historias de Instagram. "¡De verdad estoy sin palabras! ¡¡¡No hay palabras!!! Theo fue nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro amigo... Nos resultaba profundamente cercano, y celebrábamos que la televisión lo había representado tan bien. Pero en realidad... fue Malcolm quien lo hizo bien. Hoy celebramos tu vida, y esta pérdida nos deja destrozados", recordó Viola Davis en Instagram. "Malcolm, crecimos contigo. Gracias por tu talento, tu sabiduría y la bondad que nos diste. Dejaste el mundo mejor de lo que lo encontraste. Descansa tranquilo, rey. Tu legado va mucho más allá de la pantalla", escribió la actriz Taraji P. Henson en Instagram, rota de dolor por el fallecimiento de Warner.