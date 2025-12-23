Costa Rica: Canadá alerta a viajeros sobre Costa Rica

Canadá se suma así a Estados Unidos, que este año realizó llamados a sus ciudadanos ante la peligrosidad que podrían enfrentar en Costa Rica.

"Tenga mucho cuidado en Costa Rica debido a la delincuencia", señala la alerta dirigida "a los turistas canadienses en busca del sol y las playas de este país".

La advertencia, publicada en el sitio oficial de turismo de Canadá, sitúa a Costa Rica en el segundo nivel de riesgo desde el 15 de diciembre.

Detalla "sitios de alto riesgo con frecuentes delitos menores, como el carterismo y el robo de bolsos, en ciudades como San José, donde los turistas son blancos comunes de robo porque se les percibe como ricos".

Además, advierte sobre la repetición de homicidios y asaltos a mano armada, vinculando la mayoría de los hechos violentos al tráfico de drogas.

Canadá ya emitió una advertencia similar en febrero pasado.

El 11 de julio el ciudadano canadiense Christopher Dier murió durante un asalto mientras se encontraba de visita en Costa Rica. (ANSA).