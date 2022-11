Costa Rica cancela su amistoso ante Irak por su negativa a sellar los pasaportes

La selecci√≥n de Costa Rica, rival de Espa√Īa en la fase de grupos del Mundial de Catar, decidi√≥ cancelar su amistoso de este jueves ante Irak, debido a un problema a la hora de sellar los pasaportes por parte de las autoridades iraqu√≠es.

El combinado 'tico se dio la vuelta hacia Kuwait, donde estaba instalada, ante la negativa de sellar sus pasaportes para poder entrar en Irak, una situaci√≥n que parec√≠a estar pactada de antemano, tal y como confirm√≥ Gina Escobar, jefa de prensa de la Federaci√≥n Costarricense de F√ļtbol.

"Veníamos con la condición de que no sellábamos los pasaportes, era un acuerdo no negociable e insistieron y no hay vuelta de hoja. No nos pueden sellar los pasaportes porque con un sello de Irak tendríamos muchos problema", recalcó Escobar a 'Columbia Deportiva' en relación a las complicaciones que supone en ocasiones entrar en países como los Estados Unidos, con los que comparte confederación en la CONCACAF, por una estancia en el país asiático.

Europa Press