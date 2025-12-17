Costa Rica: Chaves evita de nuevo pérdida inmunidad

La moción para retirarle el fuero obtuvo 35 votos a favor y 21 en contra en una votación para la que se requería una mayoría calificada de 38 votos para que fuera aprobada.

La solicitud para retirarle la inmunidad fue presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que le investiga por presunta beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña de las elecciones del 1 de febrero de 2026.

La solicitud buscaba un proceso que habría abarcado para Chaves, que termina su mandato en mayo próximo, sanciones desde una suspensión para ejercer cargos públicos hasta la destitución.

El TSE advirtió que el caso solo queda suspendido "temporalmente", por lo que Chaves tendrá que responder a las acusaciones cuando deje la presidencia en mayo.

El Congreso ya rechazó en septiembre pasado quitarle el fuero por un caso de presunta corrupción. (ANSA).