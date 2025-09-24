Costa Rica cierra temporalmente espacio aéreo y suspende vuelos por falla eléctrica
SAN JOSÉ, 24 sep (Reuters) - Las autoridades de Costa Rica cerraron el miércoles de forma temporal el espacio aéreo de todo el país y suspendieron los vuelos nacionales e internacionales debido a una falla en el suministro eléctrico, informó a Reuters el subdirector de Aviación Civil, Luis Saborío.
La suspensión afecta a los aeropuertos internacionales Juan Santamaría, en el centro de la nación centroamericana, y Daniel Oduber, en la turística provincia Guanacaste, confirmó el Ministerio de Transportes.
La medida ha alterado la dinámica de la icónica industria del turismo en Costa Rica y sus operaciones como centro de conexión con otros destinos regionales y fuera del continente.
El Ministerio informó de que se están agilizando los trabajos para recuperar el suministro eléctrico y volver a estabilizar las operaciones áreas durante la mañana, aunque no ofreció detalles sobre las causas de la falla. (Reporte Álvaro Murillo; Editado por Raúl Cortés Fernández)
