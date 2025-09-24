LA NACION

Costa Rica cierra temporalmente espacio aéreo y suspende vuelos por falla eléctrica

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Costa Rica cierra temporalmente espacio aéreo y suspende vuelos por falla eléctrica
Costa Rica cierra temporalmente espacio aéreo y suspende vuelos por falla eléctrica

(Agrega más información)

SAN JOSÉ, 24 sep (Reuters) - Las autoridades de Costa Rica cerraron el miércoles de forma temporal el espacio aéreo de todo el país y suspendieron los vuelos nacionales e internacionales debido a una falla en el suministro eléctrico, informó a Reuters el subdirector de Aviación Civil, Luis Saborío.

La suspensión afecta a los aeropuertos internacionales Juan Santamaría, en el centro de la nación centroamericana, y Daniel Oduber, en la turística provincia Guanacaste, confirmó el Ministerio de Transportes.

La medida ha alterado la dinámica de la icónica industria del turismo en Costa Rica y sus operaciones como centro de conexión con otros destinos regionales y fuera del continente.

El Ministerio informó de que se están agilizando los trabajos para recuperar el suministro eléctrico y volver a estabilizar las operaciones áreas durante la mañana, aunque no ofreció detalles sobre las causas de la falla. (Reporte Álvaro Murillo; Editado por Raúl Cortés Fernández)

LA NACION
Más leídas
  1. Racing jugó su mejor partido del año, está en las semifinales de la Libertadores y ya piensa en Independiente
    1

    Racing jugó como pocas veces en el año, eliminó a Vélez y está en las semifinales de la Libertadores

  2. El duro obstáculo que ahora sumará Milei camino a las elecciones de octubre
    2

    Milei suma un obstáculo camino a las elecciones: vender que la economía va a arrancar

  3. Trump evitó el naufragio
    3

    Trump evitó el naufragio

  4. Eros Ramazzotti rompió el silencio y contó su versión sobre el beso que intentó darle a Eva Anderson
    4

    Eros Ramazzotti rompió el silencio y contó su versión sobre el beso que intentó darle a Evangelina Anderson

Cargando banners ...