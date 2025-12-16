Costa Rica: Congreso vota levantamiento inmunidad de Chaves

Para el desafuero presidencial se necesitan 38 votos, equivalentes a dos tercios del total de diputados.

Chaves no confirmó su asistencia al plenario, donde puede ejercer su defensa durante 30 minutos.

"No sé si voy a ir el martes, no sé si voy a honrar mi presencia esa payasada de proceso que tiene", dijo Chaves el pasado día 10 cuando fue preguntado.

La Comisión Especial que analizó el caso recomendó al plenario levantar la inmunidad en un informe.

En caso de aprobarse el desafuero, Chaves sería investigado por la Sección Especializada del órgano electoral por las denuncias de beligerancia política y se expondría a una suspensión de cargos públicos hasta por dos años.

En septiembre el fiscal general, Carlos Díaz, presentó la primera solicitud de levantamiento de inmunidad contra Chaves por supuesta concusión.

En aquella ocasión no se levantó la inmunidad al votar a favor de ella en el Congreso 34 diputados y 21 en contra.

(ANSA).