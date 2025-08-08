Costa Rica: Decomisan contrabando de zapatos procedente de Nicaragua

El operativo se realizó en la zona fronteriza de Peñas Blancas (Guanacaste), informó el Ministerio de Seguridad Pública.

El hallazgo se produjo cuando las autoridades realizaban un patrullaje como parte de su estrategia para detectar actividades ilícitas como tráfico de personas, narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.

Los oficiales sorprendieron a varias personas que transportaban bultos desde Nicaragua y que estaban siendo cargados en un automóvil.

Todos consiguieron huir hacia Nicaragua excepto un nicaragüense en condición migratoria irregular, que fue puesto a disposición de la policía para su posible deportación.

El cargamento incluía 252 pares de zapatos de distintas marcas y estilos, cuyo valor, según estimaciones oficiales, asciende a 7.500.000 colones (equivalente a US$14.813).

(ANSA).