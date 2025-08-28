Costa Rica: Descubren extraño tiburón de piel naranja
Tiene, además, ojos blancos.
- 1 minuto de lectura'
El tiburón, de más de 2 metros de largo, carecía de la coloración marrón habitual de esta especie.
La piel marrón ayuda a los tiburones a mimetizarse con el fondo marino.
Fue capturado a 37 metros de profundidad durante una excursión de pesca deportiva cerca del Parque Nacional de Tortuguero.
Su inusual aspecto, según los expertos, se debe al xantismo o santocromismo, un trastorno de pigmentación que crea excesivos colores amarillos o dorados en la piel de los animales debido a la falta de pigmentación roja.
Esta es la primera vez que se observa en el Caribe esta rara afección en peces cartilaginosos, según una investigación de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil).
El tiburón también mostraba ojos blancos.
"Se necesitan más investigaciones para explorar los posibles factores genéticos o ambientales que influyen en esta rara anomalía de pigmentación en los tiburones", dijeron los investigadores.
El xantismo hasta ahora solo se había encontrado en el reino animal en unos cuantos peces, reptiles y aves. (ANSA).
