Costa Rica designa DT de selección de fútbol a argentino Batista

SAN JOSÉ, 28 feb - La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) nombró el sábado al argentino Fernando Batista como director técnico de la selección para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030 después de que el mexicano Miguel "Piojo" Herrera fracasara en su intento de llevarla a la Copa del Mundo de este año.

Herrera fue despedido en noviembre de 2025 después de quedar fuera de los lugares que dio la Concacaf para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Conocido por su perfil formador y su experiencia en selecciones nacionales, ahora tomará las riendas de La Sele, aportando su experiencia internacional y su visión estratégica", informó la FCRF después de firmar el contrato de Batista, de 55 años, que también dirigió las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina.

El ex director técnico de la selección de Venezuela fue elegido por el Comité Ejecutivo de la FCRF tras analizar los currículos del español Robert Moreno y del neerlandés Patrick Kluivert.

Batista podría debutar el 27 de marzo en el partido amistoso ante Jordania.

“Se valora la posibilidad de solicitar trasladar los partidos a un lugar neutral, y se seguirá monitoreando día a día la situación en contacto directo con la Federación de Jordania, organizadores oficiales de estos partidos amistosos en la fecha FIFA”, se lee en un comunicado oficial. Además está confirmado el juego del 10 de junio contra Inglaterra, como parte de la preparación de los británicos para su participación mundialista. (Reporte de Álvaro Murillo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)