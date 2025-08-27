LA NACION

Costa Rica: El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de gallos'

Costa Rica.- El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Costa Rica: El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de...
Costa Rica: El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de...

CÁDIZ, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Auditorio Costa Rica del Parque Celestino Mutis de Cádiz capital acogerá este viernes 29 de agosto desde las 18,00 horas la celebración de la Macro Battle Play, un evento que reunirá a la élite del freestyle de Cádiz con el objetivo de promover la cultura urbana, el talento juvenil y la integración social a través de esta modalidad.

Este evento, conocido popularmente como 'batalla de gallos', enfrentará a nombres reconocidos de la escena gaditana como Arcan, speaker de la FMS Internacional y FMS Colombia, y Pitu Dood, participante destacado en Red Bull Batalla y FMS España, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta 'batalla' se contará con la participación del DJ Caeru, además de otros artistas locales como Pastranowsky, Facemeat y Layto, que pondrán a prueba su ingenio y rimas frente al público asistente.

La Macro Battle, es "una batalla de bote", es decir, el premio es íntegramente lo recaudado entre las personas participantes que se apunten al evento y de lista libre, por lo que no hace falta clasificarse en ningún otro evento.

Esto supone que cualquier persona interesada puede apuntarse en horario de 16,30 horas a 17,30 horas en el mismo lugar y día del evento, siendo la entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Este acto está organizado por la asociación Fight to win Cádiz y la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz.

LA NACION
Más leídas
  1. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    1

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  2. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    2

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

  3. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    3

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  4. Del palco y la gloria al anonimato: el destierro de Ameal, el último presidente campeón con Boca
    4

    Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca

Cargando banners ...