Costa Rica enfrentará una “guerra deportiva” en eliminatoria de Concacaf para el Mundial, dice DT Herrera

SAN JOSÉ, 29 ago (Reuters) - La selección de fútbol de Costa Rica se prepara para disputar una "guerra deportiva" en la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo de 2026, afirmó el viernes el director técnico Miguel Herrera.

El estratega mexicano dio a conocer la convocatoria de 23 jugadores para el inicio de la fase final de la eliminatoria, en la que destacan los veteranos Keylor Navas y Francisco Calvo, y en la que llamó a jugadores consolidados en ligas extranjeras y a rostros jóvenes del campeonato local.

"Sabemos que las eliminatorias son así, vamos a una guerra deportiva y vamos con la intención de sacar los primeros tres puntos.

“Ningún partido se gana con la camiseta, el nombre o la historia, cuando tienes en la cabeza eso se pierden más partidos de los que puedes ganar”, dijo Herrera en conferencia de prensa.

“Vamos a ser un equipo con toda la determinación de buscar los tres puntos en todos los partidos, vamos a salir a matarnos sin importar quien está al frente”, agregó.

Costa Rica, que está en el Grupo C de la eliminatoria junto a Nicaragua, Haití y Honduras, visitará el 5 de septiembre a la selección nicaragüense, y cuatro días después será local ante los haitianos.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

Dos de cada tres de los jugadores convocados por Herrera militan en clubes de ligas extranjeras y son la base de la selección "tica" que busca llegar a su séptimo Mundial.

“Hoy la base de la selección son los jugadores que están afuera, es lo que buscamos en este proceso eliminatorio y trataremos de que sigan estos seis partidos”, agregó Herrera.

A continuación, la lista de 23 jugadores que convocó Herrera:

Porteros: Keylor Navas (Pumas UNAM, México), Patrick Sequeira (Casa Pía, Portugal), Alexandre Lezcano (San Carlos).

Defensas: Francisco Calvo (Al-Ettifaq, Arabia Saudita), Joseph Mora y Kenay Myrie (Saprissa), Julio Cascante (Austin, EEUU), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Ariel Lassiter (Portland Timbers, EEUU), Alexis Gamboa (Alajuelense), Carlos Mora (U Craiova, Rumania), Santiago Van Der Putten (Alajuelense).

Medios: Orlando Galo (Riga, Letonia), Alejandro Bran y Creichel Pérez (Alajuelense), Kenneth Vargas (Heart of Midlothian, Escocia), Sebastián Acuña (Saprissa), Brandon Aguilera (Río Ave, Portugal), Josimar Alcócer (Westerlo, Bélgica).

Delanteros: Alonso Martínez (New York City, EEUU), Anthony Contreras (Riga, Letonia), Manfred Ugalde (Spartak de Moscú, Rusia), Andy Rojas (New York Red Bulls, EEUU). (Reporte de Álvaro Murillo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)