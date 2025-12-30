Costa Rica: espera negociar con EEUU aumento de aranceles

"Vamos bien con Estados Unidos, seguimos sentados, esperamos volver a sentarnos", afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

"En todo este proceso hubo una interrupción, básicamente, casi que por dos meses el Gobierno Federal estuvo paralizado por el cierre y todo eso afectó", añadió.

"Después de eso nos han pedido ellos tiempo, espacio, porque están retomando y están retomando dónde estaban con nosotros y todos los demás. Y esperamos pues, en enero posiblemente sentarnos con ellos", dijo.

Estados Unidos anunció los aranceles en abril, del 15% en el caso de Costa Rica.

Países como El Salvador, Guatemala, Argentina y Ecuador firmaron pactos en noviembre.

"La negociación no tiene que ir de prisa para que vaya bien", sostuvo Tovar (ANSA)