Costa Rica.- Estudiantes de Costa Rica viajarán a la NASA tras ganar la final del Reto Marte celebrado en Madrid

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El equipo de estudiantes de Costa Rica ha ganado la final del Reto Marte del Forum de Innovación, Talento y Educación Aeroespacial (FITEA) celebrado en Getafe (Madrid) del 29 al 31 de octubre. Un total de 24 jóvenes de España, Costa Rica, Puerto Rico y Portugal han competido por diseñar soluciones sostenibles para la vida en Marte que también fueran aplicables en la Tierra, y en la que se ha impuesto finalmente el equipo de Costa Rica.

Tras más de 1000 proyectos y diferentes eliminatorias nacionales, el equipo de Costa Rica de la Universidad Fidélitas, y formado por seis estudiantes: Brandon Ugalde Rivera (Ingeniería Industrial), Emanuel Jiménez Navarrete y Ghazeel Morales Mora (Ingeniería Electromecánica), Yair Navarro Salmerón (Ingeniería Mecatrónica), Endry Rosales Boniche (Ingeniería en Sistemas) y Andrea Alfaro Solís (Psicología) han resultado los ganadores del Reto Marte 2025.

Los alumnos de Costa Rica han obtenido la victoria con su proyecto 'Sibú', que consiste en un biorreactor automatizado que emplea algas para transformar dióxido de carbono (CO2) en oxígeno, controlando variables clave como la luz, la temperatura, el pH, los nutrientes y la calidad del oxígeno, y utilizando tecnologías de aislamiento térmico avanzado.

Este desarrollo tiene como objetivo tanto la exploración espacial -pensando en entornos cerrados como hábitats en Marte- como la mejora de la calidad del aire en la Tierra, llevando el ingenio costarricense más allá de nuestras fronteras.

Los ganadores viajarán a Houston (EE.UU.) para vivir una semana de inmersión en la NASA, un reconocimiento que les permitirá conocer de primera mano la labor de ingenieros y astronautas en uno de los centros neurálgicos de la exploración espacial.

Durante la jornada celebrada este viernes se han mezclado los 24 estudiantes en seis equipos con componentes de cada país que han tenido que resolver un reto durante la mañana.

El equipo ganador, y que también irá a la NASA en Houston, ha sido el compuesto por Ghazeel Morales de Costa Rica, Elisa Vasquez de Puerto Rico, David Nemes de España y Paulo Gomes de Portugal.

La última jornada ha servido para conocer los proyectos de inclusión 'ENVERA' a cargo de Enrique Grande y la asociación Las Sillas Voladoras con Elisabeth Heimeyer que colaboran habitualmente con estamentos como ENAIRE.