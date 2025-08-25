Costa Rica: exportaciones crecieron 17%
Equipos de precisión y médicos, 48%
- 1 minuto de lectura'
Con el 48% del total de las exportaciones se encuentran los equipos de precisión y médicos, con US$6305 millones, según los datos ofrecidos por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Entre enero y julio, las exportaciones de equipo de precisión y médico crecieron un 34%.
Los principales productos exportados dentro de este apartado fueron agujas, catéteres, cánulas y similares, y prótesis de uso médico.
El principal destino de los dispositivos médicos es Estados Unidos, a donde se dirigió el 68% de las exportaciones.
Por detrás de los equipos de precisión y médicos se encuentran la piña con US$790 millones, banano (US$585 millones), árabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas (US$439 millones), café oro (US$347 millones) y jugos y concentrados de frutas (US$199 millones). (ANSA).
