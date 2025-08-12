Costa Rica: FMI cierra su oficina

En un comunicado de prensa, la organización informó que la oficina, dirigida por Santiago Acosta, se inauguró en julio de 2021 para fortalecer su compromiso con el país centroamericano, tras la aprobación del acuerdo de financiamiento ampliado en marzo de ese año, al que se incorporó el Programa de Resiliencia y Sostenibilidad en noviembre de 2022.

Entre ambos acuerdos, Costa Rica obtuvo US$2270 millones en dos préstamos, con reembolso total previsto para 2036 y 2045, respectivamente. El país completó sus requisitos en junio de 2024.

Costa Rica también cuenta con un acuerdo de línea de crédito flexible a dos años, aprobado en junio de 2025, por US$1500 millones, destinado a cubrir las necesidades reales o potenciales de la balanza de pagos.

"El FMI espera seguir trabajando estrechamente con Costa Rica, principalmente a través de consultas bilaterales regulares sobre política económica y actividades de fortalecimiento de capacidades, como lo hace con otros países miembros del FMI", afirmó la organización. (ANSA).