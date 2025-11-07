Costa Rica.- La Diputación de Toledo refuerza lazos culturales, turísticos y de cooperación con Costa Rica

LA NACION

TOLEDO, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La presidenta, Concepción Cedillo, y el vicepresidente, Joaquín Romera, han recibido en la sede de la Diputación de Toledo a una delegación de Costa Rica, encabezada por el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, acompañado por la embajadora de Costa Rica en España, Adriana Bolaños.

El encuentro ha tenido como objetivo estrechar los lazos culturales, turísticos y de cooperación institucional entre la provincia de Toledo y Costa Rica, fomentando el intercambio de experiencias en ámbitos como el patrimonio, la gestión cultural y el desarrollo local sostenible, informa la Institución provincial.

Durante la reunión, se ha puesto de relieve el interés mutuo por impulsar iniciativas que favorezcan el conocimiento recíproco, el intercambio cultural y turístico, y la colaboración en proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social.

