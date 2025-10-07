Costa Rica: La inflación de Costa Rica mantiene una tendencia negativa al situarse en el -1% interanual en septiembre

LA NACION

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios al Consumidor de Costa Rica (IPC) de Costa Rica mantiene una tendencia negativa al situarse en el -1% interanual en el mes de septiembre de 2025. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación disminuyó un 0,40% respecto al mes anterior y un 1,95% en el acumulado del año. Por divisiones, las mayores subidas de precios se experimentaron en los ámbitos de las bebidas alcohólicas y tabaco (0,74%), educación (0,72%) y la recreación, deporte y cultura (0,27%). En el otro lado de la balanza, la información y comunicación ha sido el sector que más se ha abaratado (-4,72%), seguido de los alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,53%) y de los muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico (-0,50%).

