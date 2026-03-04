Costa Rica, Laura Fernández proclamada presidenta electa

Miembro del partido conservador Pueblo Soberano, Fernández encarna la continuidad política del actual jefe de Estado, Rodrigo Chaves, quien fue elegido anteriormente por el Partido Socialdemócrata del Progreso.

La investidura oficial tendrá lugar el 8 de mayo, cuando la recién elegida presidenta asumirá el cargo, acompañada por sus dos vicepresidentes, Francisco Ernesto Gamboa Soto y Douglas Soto Campos.

"El pueblo ha hablado, la democracia ha decidido. Los principios republicanos permanecerán inalterados y jamás permitiré el autoritarismo", declaró la futura líder del país al comentar los resultados.

Fernández será la quincuagésima persona en liderar la nación centroamericana y la segunda mujer en la historia en ocupar el cargo, dieciséis años después de que Laura Chinchilla fuera elegida en 2010. (ANSA).