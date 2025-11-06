Costa Rica.- Llegan a España 245 refugiados nicaragüenses en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Un total de 245 personas refugiadas de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica han llegado este jueves a Madrid en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El operativo, "el más grande de los llevados a cabo durante este año", según el Gobierno, se ha desarrollado este jueves por la mañana con la llegada de un vuelo comercial "sin incidencias" al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, se ha coordinado la recepción en el aeropuerto de las personas reasentadas y la posterior derivación a los recursos de acogida del Sistema Nacional de Acogida, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el dispositivo han participado hasta 25 instituciones, organismos y entidades, entre ellas la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras (CEFRONT), Cruz Roja y 14 entidades colaboradoras del Sistema de Acogida y Protección Internacional.

El Programa Nacional de Reasentamiento para 2025 fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y recoge el compromiso de reasentamiento en España de 1.200 personas refugiadas a lo largo del año.

A lo largo de 2025 el programa ha consolidado ya el asentamiento de 696 personas refugiadas, de las cuales 341 son refugiados procedentes de Costa Rica, en su mayor parte, participantes en la misión de selección del pasado mes de mayo de 2025.

Según señala el Gobierno, los beneficiarios de protección internacional de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica constituyen "uno de los ejes prioritarios de protección" de este programa de reasentamiento.

En cuanto a la derivación a las plazas del sistema de acogida, el Ministerio señala que tiene por objetivo principal garantizar la acogida de las familias y fomentar la integración a través de un itinerario que prepara a este colectivo para su autonomía.

Según precisa, el proceso de asignación de plazas en el sistema de acogida se realiza valorando las características individuales de las personas reasentadas, los vínculos y las vulnerabilidades detectadas en cada uno de los casos.