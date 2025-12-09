Costa Rica.- Malé (Maldivas), Pekín y Costa Rica, destinos tendencia entre los españoles para verano de 2026

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

Malé (Maldivas) y Pekín (China), con búsquedas de viaje por encima del 50% con respecto al año anterior, junto con San José (Costa Rica), se sitúan en el 'top 3' de destinos de mayor tendencia entre los españoles para el verano de 2026, según datos de Kayak.

Así, la próxima temporada estival, que crece un 8% en búsquedas totales, se perfila como la temporada en que los españoles planean ir más lejos, con Asia y las Américas dominando la lista de los 10 más buscados.

Junto al ya mencionado 'top 3', esta clasificación se completa con Seúl (Corea y +22% en búsquedas), Denpasar (Indonesia y +20%), Colombo (Sri Lanka y +18%), Punta Cana (República Dominicana y +18%), Bogotá (Colombia y +15%), Shanghái (China y +14%) y Ciudad de México (México y +11%).

A nivel nacional, las búsquedas de los españoles crecen en todas las categorías: vuelos (+12%), hoteles (+81%) y alquiler de coches (+4%).

En este sentido, el análisis de Kayak revela que viajar más cerca de casa será más barato el próximo verano.

Así, con bajadas de precios de entre el 10% y el 30%, cuatro de los diez destinos con las mayores caídas de precios están en España: Las Palmas de Gran Canaria (-30%), Santa Cruz de Tenerife (-23%), Arrecife (-18%) y Mahón (-10%).

Al otro lado del globo, destinos asiáticos como Bali (Indonesia), Bangkok (Tailandia) y Kuala Lumpur (Malasia) también registran descensos de dos dígitos, con una caída del 22%, 14% y 11% en las tarifas aéreas en comparación con el pasado verano, respectivamente.

DESTINOS CON MEJOR CALIDAD-PRECIO

Por otro lado, Kayak ha recomendado una serie de destinos con mejor relación calidad-precio. A larga distancia destaca opciones por menos de 700 euros, como Kuala Lumpur y Nueva York (Estados Unidos), con 617 y 603 euros, respectivamente, mientras que Montreal (Canadá) cuenta con un precio de vuelo de 428 euros entre ida y vuelta en clase turista para el siguiente verano.

Más cerca de casa, en Europa, Milán (Italia) ocupa el primer puesto con tarifas aéreas de 98 euros de media, seguida de Londres (Reino Unido), con 113 euros, y Roma (Italia), con 125 euros.