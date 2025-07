Costa Rica: Muere ahogado en Costa Rica Malcolm-Jamal Warner, el hijo de 'La hora de Bill Cosby', a los 54 años

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Malcolm-Jamal Warner, actor conocido por interpretar al hijo en la popular telecomedia 'La hora de Bill Cosby', ha muerto a los 54 años. El intérprete ha fallecido ahogado mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Costa Rica. Según informan diversos medios estadounidenses, Warner se encontraba nadando en Playa Grande, en el pueblo de Cocles de Costa Rica, alrededor de las 14:30 hora local del domingo, cuando una corriente lo arrastró hacia las profundidades del océano. "Fue rescatado por personas que estaban en la playa, pero fue declarado sin signos vitales por parte de la Cruz Roja Costarricense, su cuerpo fue remitido a la Morgue judicial", indica el reporte policial, según informa Los Ángeles Times. Nacido en Nueva Jersey, Warner saltó a la fama por su interpretación de Theo Huxtable, el hijo del personaje de Bill Cosby, Heathcliff Huxtable, en la serie La hora de Bill Cosby (The Cosby Show), que se emitió de 1984 a 1992. Un personaje que interpretó durante un total de 197 capítulos y que le valió una nominación al Emmy en 1986. Cuatro años después del final de la serie familiar, protagonizó la comedia juvenil Malcolm & Eddie, junto a Eddie Griffin que contó con cuatro temporadas y 86 entregas desde 1996 hasta el año 2000. También protagonizó durante cuatro temporadas la serie Reed Between the Lines, y otros de sus trabajos más destacados fueron American Crime Story, la miniserie sobre el caso de O.J. Simpson, o apariciones en otras series como Dexter, Community, Accused, o 911. En la gran pantalla algunos de los títulos en los que trabajó fueron Salto al peligro (1994), un thriller protagonizado por Wesley Snipes, o la comedia Como locos... a por el oro (2008) junto a Matthew McConaughey y Kate Hudson. Warner también exploró su faceta como músico y poeta y, de hecho, ganó un Grammy a mejor interpretación de R&B tradicional con el tema Jesus Children y fue nominado al mejor álbum de declamación por 'Hiding in Plain View'.