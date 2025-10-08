Costa Rica postulará a exvicepresidenta Rebeca Grynspan para secretaria general de la ONU
Costa Rica postulará a Rebeca Grynspan, quien dirige la agencia de la ONU para el Comercio y el Desa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Costa Rica postulará a Rebeca Grynspan, quien dirige la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), al puesto de secretaria general de la organización mundial, anunció este miércoles el canciller Arnoldo André.
La postulación de la jefa de la UNCTAD y exvicepresidenta de Costa Rica fue anunciada por André en un acto ante el cuerpo diplomático acreditado en San José, y se suma a la candidatura de otra latinoamericana, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
"Creemos firmemente que doña Rebeca es la más capacitada, su candidatura pondrá al país en lo más alto", dijo el jefe de la diplomacia costarricense.
bur-fj/mr
LA NACION
Otras noticias de Naciones Unidas
Más leídas
- 1
Qué se sabe del cierre del Instituto Anunciación de María, de Belgrano
- 2
Murió Gustavo Mola, legislador porteño de la UCR, a los 60 años
- 3
Oasis confirmó quien será el virtuoso telonero de sus shows en la Argentina
- 4
Prófugo casi una década. Cayó uno de los asesinos de Gonzalo Acro cuando se hacía pasar por DT de fútbol femenino en Córdoba