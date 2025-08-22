Costa Rica: Presidente denuncia un golpe de Estado judicial
"Las acusaciones son un engaño y los ciudadanos están conmigo", dijo.
-
La noticia fue reportada por los principales medios de comunicación costarricenses.
Chaves calificó las acusaciones de "engaño" y aseguró contar con el apoyo de la ciudadanía, instándola a defender la democracia.
La investigación, iniciada por la fiscal general Emilia Navas, se centra en el fideicomiso "Costa Rica Próspera", a través del cual presuntamente fluyeron fondos extranjeros sin registro ni autorización, posiblemente con fines políticos.
El caso ha generado tensiones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que desató un debate sobre la separación de poderes.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) sigue el juicio, y subraya la necesidad de garantizar el debido proceso y la autonomía de las instituciones, aunque la decisión final recaerá en el Parlamento. (ANSA).
