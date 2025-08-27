Costa Rica: Respalda adhesión a Alianza del Pacífico

El presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico en México y del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Sergio E. Contreras, afirmó que "sumar a Costa Rica es una oportunidad para fortalecer a la Alianza del Pacífico, gracias a la especialización que tiene este país en sectores como alta tecnología, agroindustria y dispositivos médicos, entre otros".

También "representa una oportunidad para permitir que se tienda un puente a los países de Centroamérica y aprovechar el comercio que ofrece el área Asia Pacífico", añadió.

Lo dijo en el foro "El camino hacia la Alianza del Pacífico", celebrado en San José.

En julio pasado los viceministros de la Alianza -integrada por México, Chile, Colombia y Perú- concluyeron la hoja de ruta para su adhesión plena, lo que abre la puerta para que Costa Rica quede integrado este año de forma oficial al bloque.

Los cuatro pilares del bloque son la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.

Según el Ministerio de Comercio Exterior, la entrada de Costa Rica dinamizará la inversión y proyectará al país como un hub hacia nuevos mercados. (ANSA).