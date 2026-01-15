Costa Rica, semanas antes de las elecciones, recibe al presidente de El Salvador, Bukele, para inaugurar una nueva megacárcel

(Alvaro Murillo)

*

La delincuencia, principal preocupación de los votantes en las elecciones del 1 de febrero

*

La nueva prisión sigue el modelo de la polémica megacárcel salvadoreña

*

El candidato del partido gobernante lidera las encuestas para presidente

*

Los grupos de la oposición advierten de la injerencia electoral de Bukele

SAN JOSÉ, 14 ene (Reuters) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró el miércoles una nueva prisión de máxima seguridad en la vecina Costa Rica, menos de tres semanas antes de que los costarricenses elijan a un nuevo presidente en unas elecciones que han puesto la delincuencia en el centro de las campañas.

El gobierno de Bukele está ayudando a construir la prisión que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el año pasado como parte de una ofensiva frente a la violencia alimentada por el narcotráfico. El modelo para la nueva prisión, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) de El Salvador, con 40.000 reclusos, es la pieza central de la guerra de Bukele frente a las bandas. El gobierno salvadoreño también proporciona asistencia técnica para el proyecto.

"Todo lo que hicimos en el Cecot se va a hacer en la versión costarricense", dijo Bukele el miércoles, tras describir cómo se enfrentó a una "dictadura del crimen organizado" en su país. Si bien se atribuye a la represión de Bukele un marcado descenso de la tasa de homicidios en El Salvador, las organizaciones de derechos humanos denuncian abusos en el Cecot, describiendo condiciones inhumanas y muertes en el interior de la prisión, acusaciones que el gobierno de El Salvador niega.

El nuevo centro costarricense, denominado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) y situado a unos 18 kilómetros de la capital, San José, tendrá capacidad para 5.100 reclusos y aumentará en un 40% la capacidad penitenciaria de Costa Rica.

Costa Rica, considerada durante mucho tiempo la nación más segura de Centroamérica, se enfrenta a una oleada de homicidios vinculados a grupos de narcotraficantes que se disputan territorios y mercados. Las encuestas de opinión sitúan la inseguridad como la principal preocupación de la población antes de las elecciones generales del 1 de febrero.

Chaves dejará el cargo el 8 de mayo, antes de la fecha prevista de finalización de la Cacco a mediados de año. La candidata de su partido, Laura Fernández, encabeza las encuestas para sucederle.

El partido gobernante aspira a ganar en primera vuelta, para lo que necesita al menos el 40% de los votos, y espera contar con una mayoría legislativa lo suficientemente amplia como para poder impulsar reformas similares a las de Bukele en El Salvador, especialmente en el poder judicial.

"Este Cacco va a estar vacío si no cambian nuestras leyes y si no cambia el Poder Judicial", dijo Chaves, que ha criticado el sistema judicial de Costa Rica, diciendo que ha trabajado en contra de su gobierno y ha sido responsable de las tasas de homicidios que han alcanzado niveles récord durante su gobierno.

Chaves, que se enfrenta a acusaciones de corrupción que rechaza, afirma que el poder judicial está politizado y es corrupto. Está impulsando el endurecimiento de las penas, restringiendo la posibilidad de penas alternativas, sustituyendo a jueces y magistrados y tipificando como delito la pertenencia a bandas.

Los grupos de la oposición criticaron la visita de Bukele por considerarla una posible injerencia en las elecciones costarricenses. El Tribunal Supremo de Elecciones dijo el lunes que no había leyes que impidieran la visita de Bukele, aunque le advirtió que no expresara apoyo u oposición a partidos políticos.

Chaves calificó este hecho de "falta de respeto" hacia su invitado y pidió disculpas a Bukele.

Con una tasa de homicidios de casi 17 por cada 100.000 habitantes, menos de una quinta parte de la cifra que registraba El Salvador hace una década, Costa Rica necesita tomar medidas pronto para evitar la escalada del control de las bandas criminales, dijo Bukele.

"Si no, va a seguir creciendo (el crimen) y van a morir más costarricenses y la gente no va a poder salir a la calle a ciertas horas por toques de queda", dijo, antes de admitir que los problemas en ambos países son de naturaleza diferente, aludiendo posiblemente al peso de la industria del narcotráfico en el caso costarricense. (Reporte de Alvaro Murillo; Edición de Brendan O'Boyle)