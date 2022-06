Costa Rica va por el último boleto a Qatar y sexto Mundial

AL RAYYAN, Qatar (AP) — Keylor Navas fue clave en la supervivencia de Costa Rica a lo largo de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF y su impresionante cierre para acceder a un repechaje intercontinental.

Aunque niega que fue el mayor artífice del repunte de su selección tras un flojo comienzo en el octagonal clasificatorio, el arquero del Paris Saint-Germain fue decisivo con su personalidad y seguridad. Ahora, él y otros compañeros históricos como Bryan Ruiz y Celso Borges quieren terminar de sellar el pasaporte a Qatar.

Con Navas enchufado al ciento por ciento, Costa Rica procurará el martes alcanzar su tercera clasificación consecutiva y sexta en su historia a una Copa del Mundo cuando dispute contra Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía, el último pasaje a la cita de Qatar 2022. Los neozelandeses buscan regresar a un Mundial después de disputar su segundo, en Sudáfrica en 2010.

El ganador del partido completará el Grupo E del Mundial, integrado por España, Alemania y Japón.

Referentes en el equipo de Costa Rica que accedió por primera vez en su historia a unos cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014 y a la clasificación a Rusia cuatro años después, Navas, Ruiz y Borges tienen posiblemente su última gran prueba con la selección el martes. Los tres aspiran a su tercer viaje mundialista seguido y que podría ser el último. Ruiz, el capitán de 36 años, ha declarado que esta sería su última eliminatoria.

“¡Con todo!”, “Enfocados 100% en el partido. Pura vida!", ha proclamado Navas en recientes mensajes en las redes sociales previo al choque en la ciudad de Al Rayyan, una de las sedes del Mundial. El arquero de 35 años se ausentó en la selección de Costa Rica que cayó en su visita a Panamá recientemente en el inicio de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Después de un comienzo flojísimo y en que abundaron los pedidos de despido contra el timonel colombiano Luis Fernando Suárez, Costa Rica metió el acelerador y cerró imparable el octagonal para hacerse con el cuarto lugar que le dio derecho al repechaje. Canadá, México y Estados Unidos avanzaron directamente por la zona.

Pero desde la primera fecha, Costa Rica tuvo en Navas un salvador. En la apertura de la eliminatoria en Panamá, el exportero del Real Madrid atajó de todo y su selección se llevó un punto valioso. En el partido de vuelta en San José y con Panamá cuarto en la tabla en la recta decisiva, el guardamenta mantuvo su arco invicto frente a los canaleros y terminaron ganando. En la última ventana de tres encuentros que ganó Costa Rica, Navas sólo encajó un gol.

Sin embargo, Navas rechaza los señalamientos de que Costa Rica dependa sólo de sus atajadas providenciales.

“Gracias a Dios he podido ayudar a la selección, pero no he hecho goles en la eliminatoria y sin goles no se ganan los partidos”, destacó. “Aquí todos somos importantes”.

Ruiz volvió a aparecer en momentos clave, al meter el gol en la victoria sobre Panamá 1-0 en San José, mientras que Borges, 34 años y jugador con más partidos en la selección tica, consiguió el del triunfo en casa sobre Canadá 1-0 que metió a Costa Rica en zona de repechaje cuando restaban dos jornadas.

Nueva Zelanda disputará un nuevo repechaje tras despachar en la final clasificatoria de Oceanía a Islas Salomón 5-0. En los dos anteriores rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018 fue eliminada por México y Perú, respectivamente.

Los ticos observaron y analizaron en detalle estos días el último partido de fogueo de su rival precisamente contra Perú, que se impuso 1-0.

Suárez, el timonel de Costa Rica, advirtió que Nueva Zelanda es una selección joven y físicamente fuerte que puede sorprender.

“No la veo tirada atrás”, señaló el entrenador colombiano, quien clasificó a Ecuador y Honduras a los mundiales de 2006 y 2014, respectivamente. Ante Perú “fue un equipo que propuso al principio, luego Perú con la tenencia de la pelota le quitó el balón y lo tiró atrás”.

“Ninguno de nosotros nos sentimos favoritos, estaríamos equivocados si pensáramos así”, señaló el defensor Óscar Duarte. “Vamos a tratar de hacer nuestro partido y ganarlo”.