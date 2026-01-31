Costa Rica vota, líder simpatizante de Trump cerca de la presidencia

De acuerdo con varios sondeos, la opción de derecha es la clara favorita, con la candidata Laura Fernández (foto) cerca de ganar en primera vuelta

Si se confirmara ese pronóstico, el resultado mantendría a la derecha en el poder en uno de los países históricamente más estables de Latinoamérica, que actualmente lidia con una crisis de delincuencia contra la cual la "Dama de Hierro" ha lanzado una cruzada

Según las últimas encuestas, se espera que la politóloga de 39 años, del Partido Soberanía Popular, exministra y exjefa de gabinete del presidente saliente, Rodrigo Chaves, obtenga alrededor del 44% de los votos, en comparación con el 9% del economista centrista Álvaro Ramos y la progresista Claudia Dobles

Superar el umbral del 40% permitiría una elección directa en primera vuelta

Toda la campaña electoral ha estado dominada por el tema de la seguridad

Fernández, una admiradora declarada del presidente salvadoreño Nayib Bukele, aboga por una línea dura contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo penas más severas, la construcción de cárceles de máxima seguridad y restricciones temporales a las libertades civiles en las zonas más violentas

La candidata promete "eliminar a los criminales del círculo" y acusa al poder judicial y a la oposición de obstaculizar la lucha contra la delincuencia, mientras que sus críticos hablan de una deriva autoritaria y de un modelo inspirado en el trumpismo estadounidense

En los últimos años, Costa Rica, un tradicional paraíso turístico con una población de 5,2 millones de habitantes, pasó de ser un país de tránsito a un centro logístico para el narcotráfico, infiltrado por cárteles mexicanos y colombianos

Se proyecta que la tasa de homicidios alcance los 17 por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a los 11,2 de 2019

Fernández vincula el tema de la seguridad con las reformas económicas neoliberales, prometiendo, entre otras cosas, la privatización de dos bancos estatales para financiar el sistema de pensiones

Una victoria de Fernández confirmaría la tendencia regional hacia gobiernos conservadores y nacionalistas, en un año electoral en el cual también se realizarán elecciones en otros países de América Latina, como Brasil, Colombia y Perú

Costa Rica, una democracia sin ejército desde 1948 y líder en política ambiental, abre así el calendario político latinoamericano de 2026. (ANSA)