Costa Rica y Nicaragua acuerdan enfrentar minería ilegal en la frontera

Las autoridades de Costa Rica y Nicaragua acordaron coordinar acciones para enfrentar la extracción ilegal de oro en la frontera de ambos países que causa graves problemas ambientales, informaron fuentes oficiales.

El acuerdo se logró tras una reunión liderada por los ministros de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco (Costa Rica) y Valdrack Jaentschke (Nicaragua), en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en territorio nicaragüense.

La reunión fue solicitada por el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, luego de denunciar que mineros ilegales extraen oro en suelo costarricense para luego procesarlo y negociarlo en Nicaragua.

"Ambas delegaciones coincidimos en fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades de ambos países" mediante una comunicación "periódica y fluida" a efecto de mejorar "el resguardo soberano" de cada país, consignó en un comunicado la cancillería de Nicaragua.

Durante la cita, según el comunicado, Tinoco expresó "algunas preocupaciones" de su país en relación a la extracción ilegal de sedimento minero, sobre todo en la comunidad costarricense de Las Crucitas.

El ministro Tinoco, en declaraciones a la prensa, destacó que desde 2019 "es la primera reunión" que se produce dentro de un "espíritu de diálogo" para resolver los problemas fronterizos.

"Hay que destacar que, independientemente de las diferencias políticas o de política exterior que existen entre los países, es en relación a la frontera donde se da una buena coordinación" y así "evitar que los problemas escalen a nivel superior", enfatizó Tinoco.