Costa se reunirá el 11 de septiembre en Madrid con Sánchez como parte de su "gira de capitales"

BRUSELAS, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajará a Madrid el próximo viernes, 11 de septiembre, para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de la "gira de capitales" con la que está recorriendo los Estados miembro para preparar con los líderes europeos próximas cumbres europeas e internacionales.

El objetivo del exprimer ministro portugués es conocer de primera mano las preocupaciones y prioridades de cada miembro del Consejo Europeo en encuentros bilaterales antes de que se vean a Veintisiete el próximo octubre, primero en una reunión informal en Copenhague el 1 de octubre y, después, en el Consejo Europeo del 23 y 24 del mismo mes, en Bruselas.

El viaje a Madrid cerrará la segunda semana de la gira que arrancó el 27 de agosto en Bélgica y que en estos próximos días llevará a Costa hasta Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y, finalmente, España.

Se trata de reuniones de trabajo con las que los dirigentes europeos podrán contribuir a diseñar la agenda de los próximos meses y discutir sobre todas las prioridades políticas y métodos de trabajo en el seno del Consejo Europeo, según indicó la institución en un comunicado.