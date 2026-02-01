Costarricenses votan en presidenciales, populistas de derecha buscan extender mandato

Por Alexander Villegas y Alvaro Murillo

SAN JOSÉ, 1 feb (Reuters) -

Los costarricenses votaban el domingo en unas elecciones presidenciales con las que el Gobierno populista de derecha busca extender su mandato hasta 2030 y asegurar el control del Congreso, en momentos en que la violencia alimentada por el narcotráfico golpea al país.

Laura Fernández, protegida del presidente Rodrigo Chaves y exjefa de gabinete,

lidera las encuestas con poco más del 40%, suficiente para ganar los comicios y evitar una segunda vuelta el 5 de abril. La politóloga de 39 años se ha comprometido a mantener las estrictas políticas de seguridad y el mensaje antisistema de Chaves.

Sus competidores más cercanos son Álvaro Ramos, un economista centrista que representa a Liberación Nacional, el partido político más antiguo de Costa Rica; y Claudia Dobles, una arquitecta que encabeza una coalición progresista y exprimera dama de Carlos Alvarado (2018-2022). Ambos cosechan un solo dígito, pero son vistos como los dos con más probabilidades de competir en una posible segunda vuelta si Fernández no alcanza el 40%.

Fernández también pidió a los votantes que le aseguren al menos 40 escaños de los 57 que tiene el Congreso del país centroamericano, una supermayoría que le permitiría impulsar reformas constitucionales.

El Gobierno actual solo cuenta con ocho escaños y atribuye el confinamiento de su agenda al estancamiento del Congreso.

Las encuestas muestran que alrededor de una cuarta parte de los 3,7 millones de votantes siguen indecisos y estiman una participación similar a la de los comicios de 2022, cuando casi el 60% de electores acudió a las urnas y le dio el triunfo a Chaves en segunda vuelta.

"La gente está cansada de las promesas de todos los gobiernos, incluido este, aunque muchas veces el presidente dijo cosas ciertas, como eso de que hay que endurecer las leyes para poner orden", dijo Yheison Ugarte, un repartidor de 26 años en Limón, una ciudad portuaria del Caribe que ha sido la más afectada por la violencia ligada al narcotráfico.

A pesar de que los homicidios alcanzaron un máximo histórico durante su mandato y de las múltiples investigaciones por corrupción, Chaves sigue siendo muy popular, con un índice de aprobación del 58% según una reciente encuesta de la estatal Universidad de Costa Rica.

Si bien en Costa Rica no se permite la reelección consecutiva, Fernández se ha comprometido a incluir a Chaves en su Gobierno y se ha posicionado como la continuidad de su mandato.

Las urnas permanecerán abiertas desde las 6 hora local (1200 GMT) hasta las 18.00 hora local, y se espera que los primeros resultados estén disponibles poco antes de las 21.00 hora local (0300 GMT del lunes).

(Reporte de Alexander Villegas y Álvaro Murillo; Editado por Diego Oré y Diane Craft)